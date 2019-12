Drugs en wapens aangetroffen op privéjet Juice Wrld

De politie laat weten dat er marihuana en vloeibare codeïne werd aangetroffen in de bagage van de rapper Juice Wrld. Ze troffen ook drie vuurwapens aan.

‘Een onderzoek van de bagage leverde 41 zakjes op, waarvan wij verwachten dat het marihuana is’, liet de politie in een verklaring aan de Amerikaanse media weten. Er werden ook zes flesjes aangetroffen, ‘waarvan we vermoeden dat er vloeibare codeïne in zit’, aldus de politie. Ze troffen ook drie vuurwapens aan.

De FBI trof drugs en wapens aan in de bagage van de rapper en zijn entourage. Foto: Photo News

De agenten zouden voor de landing van het toestel al gewaarschuwd zijn door de piloot, die vermoedde dat er drugs en wapens aan boord waren. Dat bevestigt de politie niet, maar ze verklaren wel dat alle bagage zondag onderzocht werd.

De Amerikaanse rapper Juice Wrld is zondag op 21-jarige leeftijd overleden. Hij zou onwel geworden zijn op de luchthaven en naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij even later overleed. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak was van de rapper, een eerste autopsierapport kon geen uitsluitsel geven.

Juice Wrld, echte naam Jarad Anthony Higgins, was goed op weg om door te breken. ‘Lucid dreams’, zijn grootste hit, stond in de Verenigde Staten maandenlang in de toptien en piekte op de tweede plek. Zelfs in België, doorgaans geen gemakkelijke markt voor Amerikaanse hiphop, raakte het nummer voorbij de top vijftig.