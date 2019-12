Vranckx wordt nieuwe ceo Brussels Airlines

Huidig financieel directeur Dieter Vranckx wordt de nieuwe ceo van Brussels Airlines. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij aangekondigd.

Zoals verwacht, komt er opnieuw een Belg aan het hoofd van Brussels Airlines (DS 4 december). Huidig financieel directeur Dieter Vranckx neemt vanaf 1 januari de stuurknuppel over van de Duitse Christina Foerster, die naar het moederbedrijf Lufthansa vertrekt. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij vandaag bevestigd.

Vranckx zal behalve chief executive officer (ceo) ook chief commercial officer (cco) zijn, wat betekent dat hij ook aan de commerciële afdelingen van de onderneming leiding zal geven. 'Als echte luchtvaartexpert en allround manager die de Lufthansa Group goed kent, is Dieter Vranckx de juiste persoon om samen met zijn teams Brussels Airlines naar een hoger niveau te brengen', stelt Etienne Davignon, medevoorzitter van de raad van bestuur, in een persbericht.

Vranckx is een doorgewinterde luchtvaartmanager. Hij startte zijn carrière in 1998 bij Sabena, maar stapte al gauw over naar het Zwitserse Swissair. Niet veel later sleurde Swissair Sabena de afgrond in, en ging ook zelf ten onder. Vranckx bleef op post toen uit de as de luchtvaartmaatschappij Swiss verrees. Toen die maatschappij vervolgens werd overgenomen door de Lufthansa-groep, werd hij de Belg die voor Lufthansa de lijnen uitzette over de hele wereld. Hij zat in Basel, Hongkong, Zürich en Chicago. En zelfs in Singapore. Voor hij naar Brussels Airlines kwam, was hij daar Lufthansa’s vicepresident voor de regio Azië & Stille Oceaan. Zo was hij met stip de hoogste Belg in de hele Lufthansa-groep.

Brussels Airlines zal binnenkort een nieuwe cfo en opvolger voor Vranckx aanduiden.