Kind doodgereden door vrachtwagen in centrum Aalst

Een vrachtwagen raakte iets voor acht uur betrokken in een ongeval met een kind aan in het centrum van Aalst. De jongen overleefde het ongeval niet.

Het ongeval gebeurde rond 8 uur aan de parking van het bedrijf Tereos. De omstandigheden worden nog onderzocht, zegt woordvoerster Katrien Ottevaere van de lokale politie.

‘Het is nog niet duidelijk of het ongeval op de parking gebeurde of op de straat. Volgens de eerste gegevens bevond de jongen zich op een gegeven moment voor een stilstaande vrachtwagen. Het voertuig is vertrokken en heeft het kind aangereden.’

Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.