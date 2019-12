Een nieuw land in zicht: Bougainville stemt voor onafhankelijkheid

De inwoners van Bougainville stemden in een ­referendum op de mini-archipel met 98 procent voor onafhankelijkheid. Moederstaat Papoea-Nieuw-Guinea moet het resultaat nog goedkeuren.

De inwoners kregen in het referendum twee vragen voorgeschoteld: meer autonomie of volledige onafhankelijkheid. De uitslag was erg duidelijk, ongeveer 98 procent stemde voor onafhankelijkheid.

Van de 300.000 inwoners registreerden 206.731 mensen zich voor de stemming. 176.928 burgers stemden voor onafhankelijkheid, 3.043 voor meer autonomie, en 1.096 stemmen waren ongeldig. De resultaten werden bekendgemaakt door de voormalige Ierse premier Bertie Ahern, voorzitter van de commissie Bougainville Referendum in Buka.

De stemming duurde in totaal twee weken, omdat het eiland onherbergzaam is en de overheid iedereen de kans wou geven om te kunnen afzakken naar het stembureau. Er kwamen ook 40 VN-medewerkers en 100 internationale waarnemers ter plekke om op toe te kijken dat alles op een vreedzame, transparante en correcte manier verliep.

Het referendum was goedgekeurd door Papoea-Nieuw-Guinea, maar het resultaat is niet-bindend: na afloop wordt onderhandeld met de regering in Port Moresby, en uiteindelijk krijgt het Papoea-Nieuw-Guineese parlement het laatste woord. Het overweldigende resultaat zal de nodige druk zetten op de regering.

Het eiland behoort, samen met enkele kleine zustereilanden, tot Papoea-Nieuw-Guinea. De miniarchipel was al een autonome regio, maar wilde onafhankelijk zijn. De bevolking wacht er al twintig jaar op het referendum. Het is deel van het vredesakkoord dat in 1998 werd gesloten en dat uiteindelijk in 2001 officieel een eind maakte aan een bloedige, tien jaar ­durende burgeroorlog. Centraal in die oorlog stond de enorme kopermijn van Panguna.