Antwerpse parkeergarage zal lucht zuiveren

In Antwerpen is gisteren een luchtzuiveringssysteem voorgesteld dat in de ondergrondse parking Roosevelt tot zeventig procent van het fijn stof uit de lucht kan halen. Het zou de eerste parking in Vlaanderen zijn waar dat gebeurt.

Op korte termijn wordt het systeem ook geplaatst in parkings in Brussel, Brugge en Gent.

Uitbater Interparking heeft het over ‘een long in de stad’, omdat het luchtzuiveringssysteem de lucht in de parking zelfs gezonder zou maken dan de buitenlucht in de stad.

Het systeem in kwestie werd ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf ENS Clean Air in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en werkt met zogenaamde positieve ionisatie.

Ventilatoren zuigen de vervuilde lucht in de parking aan, waarna de stofdeeltjes in die lucht een positieve elektrische lading meekrijgen en worden aangetrokken door een negatief geladen verzamelplaat, die ze dan vasthoudt. De gezuiverde lucht wordt weer uit het systeem gestoten.

In de acht andere Europese landen waar Interparking actief is, wil het bedrijf het systeem ook uitrollen. Eén installatie, goed voor honderd voertuigen, kost zowat 50.000 euro.