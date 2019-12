De Duitse vereniging voor milieu- en natuurbehoud (BUND) roept in een brief Daimler-CEO Ola Kallenius op om de F1-activiteiten en de aanwezigheid in andere raceklassen met verbrandingsmotoren van Mercedes op te schorten.

Mercedes werd in 2019 voor de zesde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 en dat is een plaats in de geschiedenisboeken waard want geen enkel team slaagde er ooit in om zes opeenvolgende keren de dubbel te pakken. Zulke prestaties leveren veel lof op maar er gaan ook stemmen op die vinden dat Mercedes de F1 links moet laten liggen.



De vereniging voor milieu- en natuurbehoud (BUND) vindt het onverantwoord dat een bedrijf als Daimler miljoenen investeert in een chassis en in motoren die geen voordeel bieden aan de andere producten van de groep.



"Pas in mei heeft Ola Källenius op geloofwaardige wijze duidelijk gemaakt dat de groep zich momenteel concentreert op de elektrificatie van Mercedes-Benz en dat de verbrandingsmotoren vooralsnog niet verder ontwikkeld zullen worden,” aldus de voorzitter van BUND, Olaf Brandt.



“Deze verklaring zal echter aan geloofwaardigheid inboeten als verdere investeringen in de Formule 1 en de puur elektrisch ondersteunde verbrandings voertuigen tegelijkertijd worden gedaan.”



De aankondigingen dat de sport er werk van maakt om in de toekomst synthetische brandstoffen te gebruiken verandert daar volgens Brandt helemaal niets aan.



“Racen met verbrandingsmotoren en klimaatbescherming gaan niet samen, ook al worden ze in de toekomst aangedreven door schijnbaar schone, op elektriciteit gebaseerde brandstoffen. Synthetische brandstoffen kunnen geen oplossing zijn voor de toekomst, alleen al vanwege hun hoge energieverbruik tijdens de productie. Daimler moet dit onder ogen zien en navenant handelen."

