Thaise massage kandidaat Unescolijst

Nu Aalst carnaval zo vriendelijk is geweest zijn plaats op de Unescolijst af te staan, komen er al meteen nieuwe kandidaten in beeld.

De ‘nuad Thai’ of ‘Thaise massage’ is in de running om op de Unescolijst van immaterieel erfgoed te komen.

De techniek is tweeduizend jaar oud en breed ingeburgerd. Bij de massage wordt het ­lichaam in diverse yogaposities gebracht. De masseurs gebruiken hun knieën, ­voeten en ellebogen.

Unesco vergadert deze week in Colombia om te beslissen over nieuwe toevoegingen op de lijst.