Centrumlinkse Fernandez moet Argentinië op rails krijgen

Alberto Fernandez legde dinsdag de eed af als president van Argentinië. Hij wil het land redden van het 'virtuele bankroet' en de economie met een 'enorm' kredietsysteem doen herleven.

De eedaflegging van de 60-jarige Peronistische Fernandez gebeurde in aanwezigheid van een menigte juichende parlementsleden, van politieke leiders uit de regio en vertegenwoordigers van belangrijke handelspartners, waaronder Brazilië en de Verenigde Staten.

'Virtueel bankroet'

De derde grootste economie van Latijns-Amerika kampt momenteel met een ongebreidelde inflatie, met stijgende armoedecijfers en de vrees voor kredietverzuim.

In zijn toespraak van maar liefst een uur bekritiseerde de centrumlinkse Fernandez de huidige situatie en zei hij dat Argentinië haar economie opnieuw moest laten herleven. Dat is nodig om te ontsnappen aan een ‘virtueel bankroet’, aldus Fernandez, een situatie die de nieuwe president toeschrijft aan het beleid van Mauricio Macri, zijn conservatieve voorganger.

Macri voerde een streng bezuinigingsbeleid. Zijn regering kampte met een recessie en een neerwaartse gaande schuldencrisis.

'Enorm kredietsysteem'

De nieuwe president beloofde de sociale scheidslijnen in de Argentijnse maatschappij te overbruggen en om een 'enorm' kredietsysteem met lage tarieven op te zetten. Zo wil hij de binnenlandse vraag ondersteunen en de uitgaven stimuleren. Dat is volgens Fernandez nodig om de armoede en de honger in Argentinië bestrijden. ‘Zonder brood is er geen heden of geen toekomst’, klonk het. ‘Zonder brood is het leven alleen maar lijden.’

Verwacht wordt dat de nieuwe regering kiest voor een groeigericht beleid. Critici waarschuwen echter voor druk op de reeds uitgeputte staatskas en voor grote spanningen met crediteuren. Veel investeerders vrezen ook dat Fernandez meer staatsinterventie zal introduceren.

De medestanders van Fernandez hopen dat hij de jaarlijkse inflatie van meer dan 50% een halt kan toeroepen, dat hij een einde kan maken aan de armoede die bijna 40% van de bevolking treft, en dat hij de gesprekken over de staatsschuld van om en bij de 100 miljard dollar (90 milard euro) bij onder meer het Internationaal Muntfonds in goede banen kan leiden.

Evenwicht vinden

Fernandez’ beleid zal moeten schipperen tussen de vragen van zijn brede linkse Peronistische coalitie en de druk van de partij van zijn rivaal Macri. Die is immers verzwakt maar heeft nog steeds invloed. Volgens politiek analyst Julio Burdman wordt dat evenwicht vinden Fernandez’ grootste uitdaging.