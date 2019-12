Peiling voorspelt winst voor Johnson

De Conservatieve partij van de Britse premier Boris Johnson haalt een meerderheid bij de parlementsverkiezingen van donderdag. Althans volgens een nieuwe peiling van het onderzoeksinstituut YouGov.

De overwinning zou wel minder groot zijn dan eerder voorspeld.

De Conservatieven zouden 339 van de 650 zetels in het Lagerhuis binnenhalen. Dat is een stijging tegenover de verkiezingen in 2017, maar minder de stijgin is minder groot dan YouGov eerder voorspelde. Eind november stelde het bureau nog dat de partij van Boris Johnson 359 zetels zou halen.

Oppositiepartij Labour zou zich tevreden moeten stellen met 231 zetels, wat er 12 minder zijn dan in 2017. De Scottish National Party (SNP) zou met 6 zetels groeien tot 41 en de Liberal Democrats zouden 15 zetels binnenhalen.

De meeste analisten gaan uit van een comfortabele meerderheid voor de Conservatieven.

The results of the final YouGov MRP model for #GE2019 are now here:



Con – 339 seats / 43% vote share

Lab – 231 / 34%

SNP – 41 / 3%

LD – 15 / 12%

Plaid – 4 / 1%

Green – 1 / 3%

Brexit Party – 0 / 3%



Conservative majority of 28https://t.co/IAyXTc89vH pic.twitter.com/yk3dNAhN0p — YouGov (@YouGov) December 10, 2019

Brexit, of niet?

De Britten trekken naar de stembus nadat het parlement weigerde om te stemmen over de Brexit-deal die Boris Johnson met de Europese Unie overeenkwam.

Sinds het Brexit-referendum in 2016 al is de politieke klasse volledig in de ban van het einde van het EU-lidmaatschap. Twee regeringen - die van David Cameron en van zijn opvolgster Theresa May - overleefden de Brexit niet. Huidig premier Boris Johnson hoopt op een andere uitkomst.

Johnson maakte van de uitvoering van de Brexit en zijn 'fantastische nieuwe' deal het hoofdthema van zijn verkiezingscampagne. De Britse premier belooft zijn kiezers dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 januari zal verlaten. 31 januari is de vooropgestelde datum, na drie eerdere verlengingen van de termijn.