Washington en Moskou wijzen elkaar met vinger over verkiezingsinmenging

De Amerikaanse Buitenlandminister Mike Pompeo waarschuwt Moskou voor ‘onaanvaardbare’ Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Russen dringen dan weer aan op de publicatie van materiaal dat hen vrijpleit, maar de VS zouden weigeren.

'Ik was duidelijk. Het is onaanvaardbaar en ik heb onze verwachtingen van Rusland duidelijk gemaakt’, verklaarde Pompeo op een gezamenlijke persconferentie met de Russische Buitenlandminister Sergej Lavrov in de VS.

Lavrov stelde dan weer dat de beschuldigingen dat Rusland tussenkwam bij de verkiezingen van 2016 op ‘niets zijn gebaseerd’. Hij verwees naar het rapport van speciale gezant Robert Mueller waarin staat dat er geen bewijs is van samenzwering tussen Donald Trump en Rusland.

Blokkage publicatie

Robert Mueller deed als speciaal aanklager twee jaar onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Donald Trump en de Russische regering om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Hoewel systematische verstoring van het verkiezingsproces door de Russen zich feitelijk heeft voorgedaan, zo onderstreepte Mueller meermaals, vond het onderzoeksteam geen bewijs dat iemand van de Trumpcampagne met de Russen had samengespannen.

Russisch Buitenlandminister Lavrov zei tijdens de persconferentie ook dat Moskou bereid was communicatie met Washington tussen oktober 2016 en november 2017 te publiceren. Die zou Rusland vrijpleiten van beschuldigingen van inmenging. Volgens Lavrov hebben de VS de vrijgave van die informatie echter geblokkeerd.

Oekraïne

Tijdens het gesprek in de Oval Office riep Pompeo Rusland ook op om het conflict met Oekraïne op te lossen. Daarmee werd eerder deze week een begin gemaakt, tijdens de Oekraïnetop in Parijs. Het gesprek tussen de Amerikaanse en Russische topdiplomaten vond achter gesloten deuren plaats.