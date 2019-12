Amerikaanse politieagent omgekomen bij schietpartij

Bij een schietpartij in Jersey City, op enkele kilometers van Manhattan, is een politieagent doodgeschoten. Twee andere agenten en een burger werden ook geraakt, maar hun toestand is stabiel. Twee schutters zouden zijn omgebracht.

De politie bevestigt voorlopig enkel het overlijden van de agent. Verdere details over de schietpartij zijn nog niet officieel vrijgegeven.

CNN meldde dat twee schutters ‘geneutraliseerd’ zijn. Dat gebeurde in een opslagplaats. De buurt, waar zich ook een school bevindt, is afgesloten. Een woordvoerder van de politie zegt aan CNN dat het niet om een terreurdaad zou gaan.

Eerder had de gouverneur van New Jersey, Phil Murphy, al gemeld dat bij de schietpartij politieagenten neergeschoten waren. ‘Onze gedachten en gebeden zijn bij de mannen en vrouwen van de politie van Jersey City, in het bijzonder bij de agenten die bij deze situatie neergeschoten zijn’, klonk het in een verklaring.