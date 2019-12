Vijf doden bij aanslag op hotel in Mogadishu

Een populair hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is dinsdag in de vooravond bestormd door een groep gewapende mannen. Bij de aanval zijn zeker vijf doden gevallen, meldt de politie. Terreurgroep al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist.

De ordediensten zijn ter plaatse en er is een vuurgevecht uitgebroken. ‘Er wordt hevig over en weer geschoten, en er zijn ook granaatontploffingen te horen’, aldus Abdirahman Adan, verantwoordelijke van de veiligheidsdiensten.

‘We weten voorlopig dat twee hotelbewakers, een terrorist, een regeringsmedewerker en een burger zijn omgekomen’, aldus politie-agent Ahmed Bashane aan DPA. Ook regeringswoordvoerder Ismail Mikhtra Omar had het over vijf doden. Enkele aanvallers bevinden zich dinsdagavond laat nog in het hotel. De ordediensten zoeken naar hen op de verschillende verdiepingen.

Het aangevallen hotel, SYL, is in het verleden al verschillende keren het doelwit geweest van aanvallen van al-Shabaab. Het bevindt zich op minder dan 1 kilometer van het presidentieel paleis.

‘De ordediensten doen nu hun best om met deze moeilijke situatie om te gaan, een honderdtal mensen werden gered uit het hotel’, aldus de regeringswoordvoerder. Nog volgens de woordvoerder droegen de aanvallers de uniformen van de veiligheidsdiensten.

De terreurgroep al-Shabaab eiste de aanval al op via hun nieuwssite al-Andalus.