100.000 pond op WK darts voor wie twee keer nine-darter gooit

De Professional Darts Corporation looft een bonus van 100.000 pond (119.000 euro) uit voor de speler die op het komende wereldkampioenschap, dat vrijdag in het Alexandra Palace in Londen van start gaat, twee nine-darters gooit. Dat is iets waar in het verleden nog niemand in slaagde.

Raymond van Barneveld en Adrian Lewis gooiden wel al twee keer een nine-darter op het WK, maar niet in hetzelfde jaar. Vijf andere spelers voerden het kunststukje één keer op op een WK: Dean Winstanley, Terry Jenkins, Kyle Anderson, Gary Anderson en Michael van Gerwen. Die laatste produceerde zeven jaar terug op het WK van 2013 ei zo na twee nine-darters op rij, maar miste met het achttiende pijltje nipt de dubbel twaalf. Phil Taylor is de enige die twee perfecte legs gooide in een televisietoernooi. Dat deed hij in 2010 in de Premier League, bovendien in één match (de finale).

Dit seizoen werden er al 47 nine-darters gegooid, een record. “Het niveau wordt hoger en hoger”, stelde dartsbaas Barry Hearn. “Het WK is het beste platform om het beste in de spelers naar boven te halen, vandaar deze extra motivatie om geschiedenis te schrijven in Ally Pally.”

Mochten de darters zo gemotiveerd zijn dat er twee of meer een nine-darter gooien, moet de 100.000 pond gedeeld worden. Er is ook geen extra geldprijs voor een derde nine-darter.

De nieuwe wereldkampioen krijgt op 1 januari een cheque van 500.000 pond (595.000 euro) overhandigd. Voor de runner-up is er 200.000 pond (238.000 euro). Een halve finale levert ook 100.000 pond op.

