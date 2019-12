VUB zet samenwerking met omstreden Chinese instelling stop

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) zal de samenwerking met het Confucius Instituut na juni 2020 niet meer verlengen. Volgens de universiteit is het vrij onderzoek in het gedrang. Dat de topman van het instituut door Staatsveiligheid van spionage wordt beschuldigd, heeft ook meegespeeld.

De raad van bestuur van de VUB vindt dat de samenwerking niet langer strookt met het beleid en de doelstelling van de universiteit. ‘Samenwerkingen kunnen voor de VUB enkel als het handelen van de betrokken partners beantwoordt aan ons basisbeginsel van vrij onderzoek’, aldus rector Caroline Pauwels. Dat is voor het Confucius Instuut niet langer het geval, luidt het oordeel na meerdere evaluaties.



De Confuciusinstituten (CI) zijn al lang omstreden in de academische wereld. De Chinese partijstaat sponsort die instellingen en vergroot er zijn diplomatieke macht mee.



‘De recente berichtgeving’ over het instituut is ook ‘een bijkomend element’ geweest, klinkt het nog. Daarmee wordt verwezen naar Xinning Song, de directeur van het instituut die ons land niet meer binnen mag na beschuldigingen van spionage.



Voor studenten Chinees zou er dit jaar niets veranderen. Voor volgend academiejaar moet de VUB nog een oplossing uitwerken. Andere lesgevers zullen de cursussen moeten overnemen, klinkt het.