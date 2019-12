Poetin zet twee Duitse diplomaten buiten

De Duits-Russische betrekkingen gaan door woelig water. De aanleiding is de moord op een Georgiër eerder dit jaar in Berlijn.

De Georgiër die in augustus in Berlijn werd omgebracht was een ‘bandiet’ en een ‘moordenaar’. Dat zegt althans de Russische president Vladimir Poetin. ‘In Berlijn werd een soldaat gedood die in Rusland gezocht werd, een bloeddorstige en een brutale mens’, aldus Poetin vanuit Parijs, na afloop van de Oekraïnetop.

Er zit een Rus in de cel voor de moord, maar die weigert mee te werken met het onderzoek. Berlijn wees twee Russische diplomaten al het land uit, omdat de Russische autoriteiten onvoldoende meewerkten met het onderzoek. Poetin kondigde vanuit Parijs aan dat hij ook twee Duitse diplomaten uit Moskou zal laten uitwijzen als vergelding voor de Duitse uitwijzing.

Aanslag in 2010

De Russische president verwijt de Duitse autoriteiten dat ze het slachtoffer van de moord eerder niet uitgeleverd hebben. Bronnen binnen de Duitse regering meldden echter dat zij niet op de hoogte waren van een dergelijk verzoek. Volgens Poetin zat de Georgiër onder meer achter een aanslag op de metro in Moskou in 2010.

Hij zei niet te weten wat de man overkomen is en waarom hij gedood werd. ‘Dat is een crimineel milieu, en daar kan van alles gebeuren.’

Geluidsdemper

De 40-jarige Georgiër werd in augustus op klaarlichte dag in een Berlijns park doodgeschoten met een pistool met geluiddemper. Het slachtoffer werd geïdentificeerd als Zelimkhan Khangochvili. De opdrachtgevers komen, volgens het Duitse parket, van bij de Russische of Tsjetsjeense overheid.

Het onderzoek naar de moord bemoeilijkt de Duits-Russische betrekkingen. Poetin probeerde de gevolgen voor de relaties met Duitsland echter te minimaliseren. ‘Het is in ieder geval niets goeds, maar ik denk niet dat hieruit een crisis ontstaat’, aldus Poetin. ‘Ik ga akkoord met de bondskanselier als ze zegt dat we dit samen moeten oplossen.’ Ook Merkel probeerde in Parijs de spanningen met Rusland niet te vergroten.