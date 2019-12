IJs op Groenland smelt zeven keer sneller dan eerder voorspeld

Het ijs op Groenland smelt zeven keer sneller dan aanvankelijk gedacht. Sinds 1992 heeft Groenland liefst 3.800 miljard ton ijs verloren en dat heeft catastrofale gevolgen voor de stijging van het zeeniveau.

Een en ander blijkt uit een nieuwe, alarmerende studie van 96 wetenschappers van 50 instellingen. Het wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceert dinsdag de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

De studie, waaraan ook de Universiteit van Luik deelnam, verzamelde gegevens van elf satellieten van 1992 tot 2018. Het gaat onder meer om de evolutie van het volume van het ijs van Groenland en de snelheid waarmee het de voorbije decennia smolt. De wetenschappers gebruikten ook regionale klimaatmodellen. Ze toonden aan dat het smelten van het ijs op Groenland enerzijds te wijten is aan de stijging van de luchttemperatuur sinds 1990, met name met ongeveer 1 graad Celsius per tien jaar, en anderzijds aan de stijging van de zeetemperatuur, waardoor de ijsbergen afbreken.

De wetenschappers berekenden dat Groenland sinds 1992 liefst 3.800 miljard ton ijs verloren heeft. In 1990 smolt er ongeveer 33 miljard ton ijs per jaar. Het laatste decennium liep dat op tot 254 miljard ton per jaar, of zeven keer meer dan de voorbije drie decennia. Voor 2019 liggen de verwachtingen op ongeveer 500 miljard ton.

In 2013 voorspelde een team wetenschappelijke deskundigen dat het mondiale zeeniveau tegen 2100 met 60 centimeter zou stijgen. Liefst 360 miljoen mensen die in de buurt van de zee of een oceaan wonen, zouden jaarlijks geconfronteerd worden met overstromingen. Deze nieuwe studie in Nature voorspelt een verdere stijging van het zeeniveau van nog eens 7 centimeter, waardoor nog eens 40 miljoen mensen extra bedreigd worden door overstromingen aan de kusten.