Coens en Bouchez worden informateur

De Koning heeft na het raadplegeven van de verschillende partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en George-Louis Bouchez (MR) benoemd tot informateurs. Wellicht zullen ze zowel de paars-groene als de paars-gele optie moeten verkennen.

Zij krijgen voor hun opdracht in eerste instantie tijd tot 20 december. Dan moeten ze verslag komen uitbrengen bij de koning. Net als Magnette (PS) voor hen doen ze dat dus in de hoedanigheid van informateur.

Dat zowel Coens als Bouchez informateur worden, lijkt erop te wijzen dat de formatie toch nog de optie paars-geel zal verkennen, ondanks het feit dat de voorbije week vooral over paars-groen is gepraat. Maar zowel MR als CD&V hebben tot dusver geen duidelijke keuze gemaakt voor paars-geel of paars-groen. Dat kan de keuze van de koning helpen verklaren.

Eén ding is duidelijk: Bart De Wever (N-VA) komt dus zelf niet aan zet, ook al wou hij dat wel. Maar enkel CD&V steunde dat heel openlijk. De andere partijen, Open VLD, socialisten en Groenen voorop, wilden hem niet. Ondanks de voorkeur van MR en CD&V lijkt het paars-groene scenario dus nog niet afgeserveerd. Noch Coens, noch Bouchez hebben daar immers een veto tegen gesteld.

Opvallend: Coens en Bouchez zijn nog maar enkele dagen voorzitter en hebben geen enkele ervaring in dit soort onderhandelingen, zeker niet als informateur.