Geen schoolkamperen in Antwerpen

Alle Antwerpse schoolbesturen hebben beslist om te werken met een centraal aanmeldingssysteem. Dat meldt schepen Jinnih Beels.

Aanschuiven, soms zelfs meerdere dagen, om je kind in te schrijven aan de basisschool of voor het middelbaar onderwijs, hoeft niet in Antwerpen. Net als Gent eerder deed, beslisten de Antwerpse schoolbesturen alle om te werken met een centraal aanmeldingssysteem.

Ze waren daar nochtans niet toe verplicht omdat het decreet dat een en ander regelde, eerder werd geschrapt.

Schepen Jinnih Beels (SP.A) is alvast zeer blij dat kamperen aan de schoolpoort in haar stad niet nodig zal zijn.

Beels wijst erop dat vorig jaar bijna 90 procent van de ouders een plaats voor hun kind vonden in één van de drie scholen van hun voorkeur.