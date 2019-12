UCI bevestigt komst Cofidis in World Tour, Mitchelton-Scott moet wachten

De Internationale Wielerunie UCI heeft de lijst van ploegen bevestigd die in de periode 2020-2022 een WorldTour-licentie krijgen. Lotto Soudal en Deceuninck - Quick-Step ontbreken uiteraard niet.

De Franse ploeg Cofidis, die eerder al actief was op het hoogste niveau, keert terug. Het dossier rond Mitchelton-Scott is nog altijd in evaluatie, laat de UCI dinsdag weten. Een beslissing volgt.

Twee teams veranderden van naam. Bahrain-Merida wordt Bahrain - McLaren en Team Dimension Data heet voortaan NTT Pro Cycling Team. Katusha werd overgekocht door Israel Cycling Academy.

De lijst: AG2R La Mondiale (ALM - Fra); Astana Pro Team (AST - Kaz); Bahrain - McLaren (TBM - Bhr); BORA - hansgrohe (BOH - Dui); CCC Team (CCC - Pol); Cofidis (COF - Fra); Deceuninck - Quick-Step (DQT - BEL); EF Educaiton First (EF1 - USA); Groupama - FDJ (GFC - Fra); Israel Cycling Academy (ICA - Isr); Lotto Soudal (LTS - BEL); Movistar Team (MOV - Spa); NTT Pro Cycling Team (NTT - ZAf); Team Ineos (INS - GBr); Team Jumbo-Visma (TJV - Ned); Team Sunweb (SUN - Dui); Trek - Segafredo (TFS - VSt); UAE Team Emirates (UAD - VAE)