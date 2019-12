Macron wil na Britse verkiezingen 'snel vooruit met de Brexit'

De Franse president Emmanuel Macron wil dat, zodra de Britse verkiezingen van komende donderdag achter de rug zijn, er snel vooruitgang wordt geboekt in het Brexitdossier. De Brexit staat vrijdag al op de agenda van de Europese top in Brussel.

De Britse premier Boris Johnson vroeg vlak voor er nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven opnieuw uitstel voor de Brexit. De Britten stappen nu normaal gezien op 31 januari 2020 uit de Europese Unie. Dat geeft Westminster nog maar weinig tijd om - eens het nieuwe Lagerhuis na de stembusslag van donderdag is samengesteld - de nodige wetgeving goed te keuren.

Voor Macron is het daarom belangrijk om na donderdag zo snel als mogelijk te handelen. De Franse president was altijd al een koele minnaar van verder Brexituitstel.

'Het zal in elk geval erg belangrijk zijn om de methode die we tot nog toe gevolgd hebben, te behouden', zei Macron dinsdag na een ontmoeting met kersvers Europees president Charles Michel op het Elysée. 'De eenheid van de 27 lidstaten, het absolute leiderschap voor Brexitonderhandelaar Michel Barnier, de verdediging van onze belangen zonder toe te geven aan de druk en het respect voor de principes van eerlijke concurrentie moeten behouden blijven.'

Vuurdoop

Michel moet de Europese top van donderdag en vrijdag in goede banen leiden. De voormalige Belgische premier benadrukte dinsdag dat het belangrijk is een 'nauwe relatie op te bouwen met het Verenigd Koninkrijk, dat een enorm belangrijke partner is voor de Europese Unie.'

De Europese Raad buigt zich eind deze week naast de Brexit ook nog over onder meer het volgende meerjarenbudget van de EU en het klimaat. Voor Charles Michel wordt de Europese top een eerste belangrijke vuurdoop.