Het abrupte einde van een roadmovie

Jeff Hoeyberghs, zelf voorwerp van discussie in De Afspraak, zal het niet graag horen: met Thelma & Louise is vanavond een onvervalste klassieker over sterke vrouwen te zien op tv.

Ter Zake (Canvas, 20.00-20.30 uur)

Bart Verhulst brengt live van aan het Koninklijk Paleis verslag uit van de stand van zaken in de formatie. Rechter bij het Internationaal Strafhof Chris Van Den Wyngaert komt langs om te spreken over de genocide op de Rohingya-minderheid in Myanmar, waarover nu een zaak loopt voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Verder is er ook nog een reportage over de impeachmentprocedure tegen Donald Trump.



Wolfgang Van Der Veken Vyncke, vice-praeses van KVHV verdedigt zijn studentenvereniging na de ophef over de lezing van Jeff Hoeyberghs. De Standaard-journalist Bart Brinckman bespreekt de jongste evoluties in de formatie en Apache-hoofdredacteur Karl Van den Broeck praat over het schaduwen van journalisten door privé-detectives.



Nieuwe Franse docureeks over een van de zwartste pagina’s uit de toch al donkere geschiedenis van de Sovjet-Unie: de gruwelijke strafkampen waar Stalin bijna 30 miljoen politieke gevangenen en criminelen dwangarbeid liet uitvoeren om zijn land economisch op de kaart te zetten. Gezellig avondje voor de buis, alweer.



Deens-Franse documentaire die een antwoord zoekt op de vraag waarom Aung San Suu Kyi de militairen in Myanmar liet begaan, toen ze de islamitische Rohingya-minderheid viseerden, en waarbij een miljoen mensen op de vlucht sloeg. Ook een gezellig onderwerpje.



Niets zo goed als een vrolijke roadmovie om al dat wereldleed door te spoelen. Hoewel, vrolijk: aan het eind stopt de road nogal abrupt, menen we ons te herinneren.