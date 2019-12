Oplichters maakten met valse reclame met BV’s op Facebook al minstens 400.000 euro buit

'Dien klacht in, ook als het maar om een klein bedrag gaat', raadt Leen Dierick, kamerlid voor CD&V, aan. Haar oproep is gericht aan al wie in de val gelokt wordt door fraude op het web. Valse nieuwsberichten over BV's hebben zeker tot 400.000 euro aan schade geleid, meldt minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V).

Bekende Vlamingen zoals Natalia en An Lemmens werden al het slachtoffer van nepnieuws: verhalen waarin ze schoonheidsbehandelingen aanbieden of snel rijk werden, verschenen op sociale media en lokten fans naar valse pagina's. Daar werd dan gevraagd om geld te betalen. De schade liep dus tot in de honderdduizenden euro's. Het Brusselse parket heropende in september een onderzoek naar de berichten.

'Deze gerapporteerde cijfers moeten als een minimum worden geïnterpreteerd, want niet iedereen die het aangeeft, vult immers alle gegevens volledig in of vermeldt de schade die ze hebben geleden. In werkelijkheid kunnen de bedragen dus nog fors hoger liggen', zegt Leen Dierick.

De Economische Inspectie ontving dit jaar - tot en met 18 november - 168 meldingen over nepadvertenties. De inspectie heeft op basis daarvan twee onderzoeken ingesteld, in één dossier werden inbreuken vastgesteld.

Volgens minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle werden al heel wat initiatieven genomen op het vlak van preventie. Zo waarschuwt de FOD Economie voor nepadvertenties en informeert ze de betrokken actoren over de manier waarop fraudeurs daarbij te werk gaan. De Economische Inspectie werkt ook actief samen met politie en parket.