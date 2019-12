Eurocommissaris Reynders verontwaardigd over Hongaarse tweets

De Hongaarse regeringswoordvoerder Zoltàn Kovacs heeft dinsdag in Europese middens voor beroering gezorgd door informatie uit een vertrouwelijke hoorzitting over de rechtsstaat in zijn land live op sociale media te gooien. 'Onaanvaardbaar', reageert eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders.

De ministers van Europese Zaken hielden dinsdagochtend in Brussel een hoorzitting over de situatie van de rechtsstaat in Hongarije. Hoewel de zitting niet openbaar was, laakte Kovacs op Twitter standpunten van andere lidstaten, die hij stuk voor stuk afwees. Vaak noemt hij de parlementsleden leden van het 'Soros orkest', waarmee hij verwijst naar aanhangers van de Hongaarse opposant. Hij prees wel het Hongaarse weerwerk in de zitting.

It’s never going to be enough for the #sorosorchestra. This is a “procedure” with clearly no intention to conclude. #gac — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 10, 2019

The HU delegation is putting up a heroic effort, trying to bring it back to facts and concrete context, but the other side couldn’t be bothered #whyletfactsgetintheway #gac — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 10, 2019

Verscheidene delegaties maakten hun beklag bij het Finse voorzitterschap, dat de Hongaren een uitbrander gaf en schriftelijke uitleg vroeg. Ook de aanwezige eurocommissaris Reynders reageerde boos. 'Onaanvaardbaar', oordeelde hij. 'Het druist in tegen de Europese verdragen om informatie te publiceren uit een vertrouwelijke vergadering. Bovendien gaat het hier om een echte campagne tegen de Commissie en tegen de commentaren van andere lidstaten tijdens de artikel 7-procedure.'

Die procedure moet ervoor zorgen dat Hongarije de fundamentele waarden van de Europese Unie blijft respecteren, zoals de onafhankelijkheid van het gerecht en de vrijheid van meningsuiting. Het Europees Parlement lanceerde meer dan een jaar geleden die procedure tegen Boedapest omdat het ongerust was over verscheidene maatregelen die de conservatieve regering van premier Viktor Orbàn had genomen. Kovacs had het toen al over 'een heksenjacht'.

Volgens Kovacs, een nauwe bondgenoot van Orbàn, neemt Europa zijn land op de korrel omdat het migratie afwijst. De hoorzitting van dinsdag bewees voor Reynders echter dat de procedure nog steeds relevant is. Zo toonde de Belgische eurocommissaris zich ongerust over een nieuw wetsontwerp dat de controle over de theaters versterkt. Hij hoopt dat de gespecialiseerde Venetië-commissie van de Raad van Europa zich over de tekst kan buigen.

Zowel in Hongarije als in Polen stelde Reynders de voorbije weken 'een negatieve evolutie' op vlak van de rechtsstaat vast. Om beide landen bij te sturen, zet de Commissie op uiteenlopende instrumenten in. Zo lopen er zaken bij het Europese Hof van Justitie en gaat de Commissie vanaf volgend jaar rapporten over de stand van de rechtsstaat in elke lidstaat publiceren.