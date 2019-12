Vader en zoon Appeltans minstens maand langer in de cel

De raadkamer in Leuven heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van de twee verdachten in de zaak van de huisjesmelkerij in de universiteitsstad. Arnold (67) en zijn zoon Manu (37) Appeltans blijven een maand langer in voorlopige hechtenis. Dat meldt het Leuvense parket.

De twee verdachten werden vorige donderdag gearresteerd tijdens huiszoekingen in Hoeselt. Ze worden beticht van huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse Wooncode en vereniging van misdadigers. Ze zitten opgesloten in de gevangenis in Hasselt. Vandaar werden ze dinsdagmorgen overgebracht naar Leuven om voor de raadkamer te verschijnen. Ze bleven nagenoeg onzichtbaar voor de media. Hun respectieve advocaten Sven Jans en Julie Lauwers waren na afloop van de zitting niet beschikbaar voor commentaar.

De Limburgse kotbazen zouden zich sinds 2010 bezondigd hebben aan wanpraktijken in het Leuvense huurdersmilieu. Studenten en migranten getuigden over slechte huisvesting. Panden die onbewoonbaar waren verklaard, werden toch verhuurd en hadden geen warm water, verwarming of elektriciteit.

De 69-jarige vrouw van Arnold Appeltans en een 50-jarige klusjesman werden eveneens gearresteerd, maar nadien vrijgelaten onder voorwaarden. De familie uit Sint-Truiden draagt de stempel van beruchtste kotbazen van Vlaanderen. Ze bouwden een heus imperium uit en verhuren alleen al in Leuven 1.100 koten.

Het strafrechtelijk onderzoek startte in oktober 2018. Verantwoordelijken van de stad Leuven, het OCMW van Leuven en de huurdersbond werden als getuigen verhoord en deelden de informatie uit hun eigen dossiers met de federale gerechtelijke politie van Leuven.