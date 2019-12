Wat er morgen op het spel staat bij de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk

Morgen zijn er vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En dat wordt – opnieuw – een cruciaal moment in het politieke drama van de Brexit.

Voor Boris Johnson moeten de verkiezingen een hefboom worden voor zijn Brexit-akkoord. Dat is de inzet. Klaar en duidelijk. Maar is de uitkomst even helder? En wat staat er op het spel? We vragen het aan buitenlandredacteur Dominique Minten, die vorige week nog in het Verenigd Koninkrijk was.

