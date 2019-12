Piloot omschrijft horror van reddingsactie bij vulkaan: ‘De brandwonden waren verschrikkelijk’

Nieuw-Zeeland prijst de helikopterpiloten die met gevaar voor eigen leven tijdens een vulkaanuitbarsting mensen zijn gaan redden op White Island.

Mark Law, de baas van een reisorganisatie die al tien jaar toeristen naar White Island brengt, ging maandag normaal gezien niet uitvliegen. Maar toen hij de aswolk boven het eiland zag, besloot hij om zijn twee helikopters in te zetten voor een reddingsactie.

De ex-militair vertelt volgens The Guardian dat ze een goede landingsplaats zochten op het eiland. De vulkanische as in de lucht kon immers problemen opleveren voor de motoren. Van in de lucht zagen ze al slachtoffers liggen.

‘We hebben dode mensen aangetroffen, mensen die aan het sterven waren en levenden die niet allemaal even bij bewustzijn waren’, zegt hij. ‘De brandwonden waren verschrikkelijk. Veel mensen konden niet praten. Het was behoorlijk stil. Ze waren bedekt met as en stof. We pakten ze op en hun huid kwam los in onze handen.’

Zes mensen zijn omgekomen bij de uitbarsting van de Whakaari, Nieuw-Zeelands ­bekendste en actiefste vulkaan. Acht anderen zijn nog vermist en zijn wellicht ook gestorven. Zo’n dertig mensen liepen ernstige brandwonden op. Minstens 47 mensen waren op het eiland toen de vulkaan uitbarstte.

Tsjernobyl

Tom Storey, een andere piloot van Laws team, vertelt aan de Nieuw-Zeelandse televisie dat ze precies door een laag talkpoeder moesten stappen. ‘Het was erg moeilijk om te ademen. Zonder gasmasker moesten we naar zuurstof happen. Maar de adrenaline neemt het over. Ik overtreed liever enkele regels om levens te redden dan mij af te vragen wat we hadden kunnen doen.’

Law en zijn kompanen bleven zo’n uur op het terrein en konden een tiental mensen die op het eiland vastzaten, evacueren.

Een paramedicus die ook ter plaatse ging, vergelijkt de situatie met iets dat uit de miniserie over Tsjernobyl kon komen. ‘Alles lag onder een aslaag’, zegt Russell Clark aan TVNZ.

De Nieuw-Zeelandse premier heeft de bemanning van de vier reddingshelikopters bedankt voor hun moed. ‘Ze hebben een ongelooflijk moedige beslissing gemaakt om mensen te proberen redden in uitzonderlijke gevaarlijke omstandigheden.’