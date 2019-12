Democraten onthullen mpeachment-aanklachten tegen Trump: machtsmisbruik en belemmering van Congres

'Niemand staat boven de wet.' De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de officiële inbeschuldigingstelling in het impeachmentproces tegen president Donald Trump bekendgemaakt. Hij wordt van zware misdaden beschuldigd.

De aankondiging gaat over de zogenaamde ‘articles of impeachment’. De Democraten hebben op een persconferentie de inbeschuldigingstelling voorgesteld. Het gaat om twee 'articles': één waarin Trump beschuldigd wordt van machtsmisbruik, en één over de obstructie van het onderzoek van het Congres.

'Een president die zich boven de plicht tot verantwoording, boven het Amerikaanse volk en boven het recht van het Congres op impeachment stelt, is een president die zich boven de wet plaatst', zei Jerry Nadler, de voorzitter van de justitiecommissie in het Huis. 'We moeten duidelijk zijn: niemand, ook niet de president, staat boven de wet.'

In september bracht een klokkenluider het nieuws uit dat Trump in een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelenski had aangedrongen op een onderzoek naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, zijn politieke rivaal. In juli had de regering-Trump voor 250 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne bevroren. Het nieuws van de klokkenluider was de aanleiding voor Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, om een formeel onderzoek te openen.

Derde in geschiedenis

Als een meerderheid in het Huis één van de ‘articles’ goedkeurt, is Trump de derde president in de geschiedenis die officieel ‘impeached’ is.

Wellicht stemt het voltallige Huis van Afgevaardigden in de derde week van december over Trumps impeachment. In januari verhuist het dossier dan naar de Senaat, waar een echt proces met pleidooien en advocaten zal worden gehouden. Het zijn wel de Republikeinen die daar de meerderheid hebben.

'Politiek theater'

'De Amerikanen gaan hier niet mee akkoord, maar de Democraten voeren dit politiek theater op omdat ze geen goede kandidaat hebben voor 2020, en dat weten ze', zegt Brad Parscale, de leider van de Trumpcampagne voor de presidentsverkiezingen van 2020.