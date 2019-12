Wat gebeurt er in het paleis na de handshake tussen de koning en de partijvoorzitter? ‘De koning noteert af en toe iets, maar niet veelvuldig. Vaak zijn in zo’n gesprek maar een paar zinnen echt van belang.’

Het is opnieuw een vast beeld dezer dagen. Koning Filip schudt een partijvoorzitter de hand en dan verdwijnt het duo in de coulissen van het Koninklijk Paleis in Brussel. Vanmorgen werden Joachim Coens ...