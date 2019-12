Gent krijgt ‘Brexitparking’ voor vrachtwagens

Om de gevolgen van de Brexit op te vangen, komt er in de Gentse haven een parking voor vrachtwagens.

Dat heeft de Gentse Havenschepen Sofie Bracke (Open VLD) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD).

In eerste instantie gaat het om 142 plaatsen. North Sea Port, de fusie tussen de zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissingen, houdt ook nog een extra capaciteit van 400 plaatsen achter de hand, meldt Yüksel.

Vertraging

De bewaakte parking is voorzien van toiletten en afvalbakken en is 24 op 24 uur open, vernam Yüksel. ‘Alle havens op het continent verwachten zich aan veel vertraging voor vrachtwagens. We kunnen daar maar beter op voorbereid zijn. Een eerste stap is een parking voor 142 trucks. En als dat niet zou volstaan houdt North Sea Port nog extra capaciteit achter de hand van ruim 400 plaatsen, op acht extra tijdelijke parkeerterreinen.’

Naast de Brexitparking zal er in Gent ook een extra post van de douane opgericht worden om de douaneformaliteiten snel af te handelen. Yüksel vreest dat zonder versterking de huidige ploeg douaniers het verkeer naar Groot-Brittannië niet aankan.

‘Na de Brexit staan zij voor meer formaliteiten, meer controles, en dat allemaal terwijl er honderden truckers in hun kantoor sakkeren over tijdverlies. Daarom ben ik blij met alle extra manschappen die de Haven Gent kan krijgen. Er is nu al zekerheid over een extra grensinspectiepunt voor de douane in Gent, en hopelijk kan dat al veel druk van de ketel halen.’