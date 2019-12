Zangeres Roxette (61) is gestorven

De Zweedse zangeres van de popband Roxette, Marie Frederiksson, is gestorven. Dat melden Zweedse media. Frederiksson onderging in 2002 een behandeling voor een hersentumor.

Frederiksson vormde samen met Per Gessle jarenlang het duo ‘Roxette’, een van de meest succesvolle Zweedse popbands aller tijden. Ze schreven populaire hits als ‘The Look’, ‘It Must Have Been Love’, ‘Joyride’, ‘Fading Like A Flower’ en ‘Sleeping In My Car’. De groep verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen singles. Vier keer bereikten ze de top van de Billboard. Ze deden wat denken aan de Eurythmics, maar bereikten toch nooit díe status. De titel van hun 'best of album' uit 1995 vat hun filosofie het best samen: 'Don't bore us, get to the chorus', 'verveel ons niet, ga naar het refrein'. Complexloze pop dus.

Volgens een persbericht van haar manager is Frederiksson in de ochtend van 9 december gestorven aan de gevolgen van een zeventien jaar durend gevecht tegen haar ziekte, melden Zweedse media. In 2002 ontdekten artsen een hersentumor bij Frederiksson. Ze onderging drie jaar lang een zware medische behandeling. Ze overleefde de ziekte, maar kampte nog lang met de gevolgen van de tumor en de behandeling.

De band maakte in 2009 een onverwachte comeback, en het duo ging weer touren. Ze passeerden ook in België, in 2015 nog in de Lotto Arena. Tijdens die tournee vierden ze de 30ste verjaardag van Roxette. Maar een jaar later hingen Gessle en Frederiksson de micro definitief aan de haak. Frederiksson moest er op doktersadvies mee stoppen.

'Je was de meest fantastische vriend voor meer dan veertig jaar', schrijft Per Gessle in een mededeling op Facebook. 'Al mijn liefde gaat uit naar jou en je familie. Het zal nooit meer hetzelfde zijn.'

In 2018 bracht Frederiksson nog een laatste single uit: Sing me a song.