Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi verdedigt Myanmar tegen genocideklacht in Den Haag

Aung San Suu Kyi, het de facto staatshoofd van Myanmar, verdedigt haar land sinds dinsdag voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen klachten over een genocide tegen de Rohingya-minderheid.

Het was Gambia dat een klacht indiende bij het Internationaal Gerechtshof. Volgens het West-Afrikaanse moslimland was de verdrijving van de Rohingya-minderheid uit Myanmar een volkerenmoord, een inbreuk op de Genocideconventie uit 1948.

‘Het enige wat we nu vragen is dat Myanmar een einde maakt aan die zinloze moorden’, zei Abubacarr Tambadou, de minister van Justitie van Gambia, dinsdag bij de start van de rechtszitting. ‘Deze barbaarse en brutale daden die ons allen zo hebben geshockeerd, moeten ophouden.’

Van Suu Kyi wordt verwacht dat ze tijdens het drie dagen durende proces opnieuw zal ontkennen dat er sprake is van een genocide. Eerder luidde de verdediging vanuit Myanmar al dat het om ‘legitieme antiterreuracties’ ging, gericht tegen extremistische Rohingya-militanten.

Opvallend is dat de voormalige Nobelprijswinnares Suu Kyi daarmee in de bres springt voor het leger, dat haar tussen 1989 en 2010 in totaal bijna vijftien jaar lang onder huisarrest hield. Een jaar geleden trok Amnesty International al een eretitel van Suu Kyi in ‘omdat ze verraad pleegt aan haar vroegere waarden’.

Protestdemonstraties

Suu Kyi kwam dinsdagochtend onder politiebegeleiding aan bij het Vredespaleis in Den Haag, waar het Internationaal Gerechtshof huist. Bij het betreden van de rechtszaal negeerde ze de vragen van de journalisten die haar stonden op te wachten. Terwijl de Gambiaanse juristen hun aanklacht formuleerden en vermeende wreedheden beschreven, keek ze zonder zichtbare emoties voor zich uit. Verwacht wordt dat ze pas woensdag het woord zal voeren.

Buiten de rechtszaal ging het er veel woeliger aan toe. Enkele tientallen Rohingya-moslims eisten er tijdens een demonstratie gerechtigheid voor de slachtoffers.

Tegelijkertijd vond in Yangon, de commerciële hoofdstad van Myanmar, dan weer een protestbijeenkomst plaats ter ondersteuning van Suu Kyi. ‘We zijn hier om de waardigheid van ons land te beschermen. We scharen ons achter Moeder Suu’, zei de 58-jarige Myint Myint Thwin tegen persagentschap Reuters. ‘Het voelt alsof Moeder Suu vandaag voor ons naar het front getrokken is. Daarom zijn we vandaag hier, als bewijs voor onze steun aan haar.’ Voor haar vertrek naar Den Haag werd Suu Kyi ook al aangemoedigd door duizenden aanhangers.

In Yangon kwamen mensen op straat ter ondersteuning van Suu Kyi. Foto: EPA-EFE

Armtierige vluchtelingenkampen

Een panel van zeventien rechters zal zich deze week buigen over de zaak. Zij zullen zich niet uitspreken over de beschuldiging van genocide, maar wel over de vraag van Gambia om een rechterlijk bevel uit te vaardigen waarin wordt gevraagd dat Myanmar meteen alle handelingen gericht tegen de Rohingya-minderheid staakt.

Het Internationaal Strafhof kan zijn uitspraken niet afdwingen. Wel zijn de rechterlijke uitspraken definitief en hebben ze een aanzienlijk juridisch gewicht.

Sinds 2017 heeft Myanmar meer dan 730.000 Rohingya verjaagd uit het land, voornamelijk naar armtierige vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh. Onderzoekers van de Verenigde Naties concludeerden eerder al dat die militaire campagne, uitgevoerd door het leger van Myanmar, ‘genocidale bedoelingen’ had.