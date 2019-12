Vijf jongeren breken in bij school en mishandelen leraar

Vijf jongeren hebben afgelopen nacht ingebroken in een school in Anderlecht en hebben daar een leraar zwaar mishandeld.

De vijf gingen er vervolgens vandoor met de wagen van hun slachtoffer, maar kregen in Sint-Jans-Molenbeek een ongeluk. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De feiten vonden plaats in het Institut Saint-Vincent in Anderlecht. De vijf jonge daders drongen de school binnen en richtten er een hoop vernielingen aan.

In de school troffen ze ook een leraar aan, die ze vastbonden op een stoel en slagen toedienden. De vijf stalen vervolgens de wagen van de leraar en reden daarmee weg. Het voertuig werd later verongelukt teruggevonden in Sint-Jans-Molenbeek. Van de vijf ontbreekt voorlopig elk spoor.

‘Het parket heeft een onderzoek geopend voor diefstal met geweld en bedreigingen en vernieling van roerende goederen met geweld en bedreigingen’, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. ‘Het lab van de federale politie voert een sporenonderzoek uit in de school en in de wagen om de daders op te sporen.’

De vijf jongeren zijn momenteel nog niet geïdentificeerd. ‘De schade is wel aanzienlijk’, aldus Lagasse.