NBA. Milwaukee Bucks pakt vijftiende zege op rij

Milwaukee Bucks heeft maandag zijn vijftiende zege op rij geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In eigen huis haalde de leider in de Eastern Conference het met 110-101 van Orlando Magic.

Uitblinker van dienst was nog maar eens Giannis Antetokounmpo. De Griek liet 32 punten, 15 rebounds en 8 assists noteren. “Het is een onwaarschijnlijke reeks die we hier neerzetten”, lachte hij. “Hopelijk blijven we zo doorgaan. Het seizoen is nog lang en we mogen niet denken dat het werk er al op zit. We hebben nog een lange weg te gaan.”

Met 21 zeges uit 24 wedstrijden blijven de Bucks wel comfortabel aan de leiding in de Eastern Conference. Boston Celtics volgt met zeventien overwinningen en vijf nederlagen op de tweede plaats.