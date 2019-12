Calvo over De Wever: ‘Als een vrouw ambitie heeft, leidt dat tot persoonlijke aanvallen’

Volgens Kristof Calvo zijn de aanvallen van Bart De Wever richting Open VLD en Gwendolyn Rutten ‘grof en niet netjes’. Volgens de groene onderhandelaar wordt de liberale voorzitster extra aangepakt omdat ze als vrouw ambitie heeft om premier te worden.

Kristof Calvo is niet happig op een scenario waarbij N-VA-voorzitter Bart De Wever nu aan zet komt in de federale formatie. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Het zou jammer zijn om het werk van de voorbije weken overboord te gooien.’ Paul Magnette heeft zijn opdracht van informateur teruggegeven aan de koning. Die voert nu een onderhandelingsronde met alle partijvoorzitters. ‘De ingeslagen weg is de enige kans op succes’, vindt Calvo. ‘Magnette heeft in de afgelopen vier weken meer gedaan dan zijn voorgangers de voorbije zes maanden.’

Maar nu N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet brengen, zou volgens Calvo eerder een ‘stap achteruit’ betekenen. De voorzitter van Groen, Jean-Marc Nollet, zei vanmorgen iets gelijkaardig op de RTBF. ‘Het zou een fundamentele fout zijn om hem aan te duiden. Zijn enige doel is om tijd te winnen, zich te profileren in de verkiezingscampagne en Open VLD te verdelen.’

‘Gewoon brutaal’

Volgens Nollet en Calvo is De Wever deel van het probleem. Calvo beschuldigt De Wever ervan vrouwen harder aan te pakken dan mannen. ‘Ik vind het niet netjes, ik heb sterk de indruk dat de man-vrouwkwestie speelt. Bart De Wever is kandidaat-burgemeester en kandidaat-minister-president geweest. Als een vrouwelijke partijvoorzitter misschien ook die ambitie heeft – al is het daar nog op geen enkel moment over gegaan – stel je vast dat dat leidt tot heel veel persoonlijke aanvallen.’

Na de start van de eerste paars-groene gesprekken van Magnette werd het gerucht in de Wetstraat gelanceerd dat Rutten het premierschap zou krijgen in ruil voor deelname aan de coalitie. Rutten zelf reageerde daar eerder in Terzake al op: ‘Wat ik allemaal hoor en lees is gewoon brutaal. Als we ooit uit deze impasse willen komen, moet elke politicus zijn job doen. Dat doe je niet door informatie te lekken of persoonlijke uithalen te doen. Het ging er de afgelopen weken wel heel persoonlijk aan toe. Dat is niet fijn.’

N-VA-onderhandelaar Theo Francken noemt de uitspraken van Calvo ‘dom’.