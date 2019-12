Iconische jurk van prinses Diana raakt niet verkocht

De diepblauwe, fluwelen jurk die prinses Diana in 1985 droeg voor een galadiner in het Witte Huis is niet verkocht geraakt. Nochtans maakte het veilinghuis zich vooraf sterk dat het iconische kledingstuk zeker 410.000 euro zou opbrengen.

Met blozende wangen aanvaardde prinses Diana op 9 november 1985 de uitnodiging van John Travolta om met hem te dansen op een galadiner in het Witte Huis. De foto’s van die dans gingen de wereld rond en de jurk die ze daarbij droeg, werd iconisch. Bij Kerry Taylor Auctions in Londen hoopten ze dan ook dat het ontwerp van designer Victor Edelstein zo’n 410.000 euro zou opbrengen.

Maar zo vlot verliep het allemaal niet, want het stuk raakte niet verkocht omdat het maandag op de veiling de startprijs van 230.000 euro niet haalde. Twee andere creaties die de prinses ooit had gedragen van respectievelijk ontwerpers Katherine Cusack en Catherine Walker veranderden wel van eigenaar voor de sommen van 57.000 en 33.000 euro.