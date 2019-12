Grootste privéverzameling van whisky ter wereld gaat onder de hamer

De grootste private verzameling van whisky, die bestaat uit meer dan 3.900 flessen, wordt volgend jaar geveild in de Schotse stad Perth.

De veiling zou mogelijk 8 miljoen pond (9,5 miljoen euro) kunnen opbrengen, verwacht het veilinghuis Whisky Auctioneer.

Volgens de oprichter van het veilinghuis, Iain McClune, is de eigenaar van de verzameling Richard Gooding, een Amerikaanse zakenman uit Colorado die in 2014 overleed. Britse media schrijven dat hij jarenlang regelmatig naar Schotland reisde om zeldzame whiskyflessen te kopen. Zijn familie besliste om de collectie, die de man bewaarde in een aparte kamer die hij de 'pub' noemde, te laten veilen.

Tot de verzameling behoort onder meer een Macallan 1926 Fine & Rare 60 Year Old, een whisky die in oktober dit jaar het record brak van duurste whiskyfles ooit (ongeveer 1,7 miljoen euro).

De veiling zal plaatsvinden van 7 tot 17 februari en van 10 tot 20 april 2020.