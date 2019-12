DPG Media versterkt zich in Nederland

DPG Media koopt de Nederlandse nieuwswebsite nu.nl en een reeks populaire tijdschriften.

De overname, die 460 miljoen euro kost, betekent dat DPG Media, de uitgeefgroep van de familie Van Thillo, zich aanzienlijk versterkt op de Nederlandse mediamarkt. Daar bezit de groep al enkele landelijke kranten, zoals De Volkskrant, Trouw en AD.

Vooral de website nu.nl is een belangrijke aanwinst. Het is een van de leidende nieuwsmedia in Nederland met een maandelijks bereik van 8 miljoen bezoekers. De tijdschriften – onder meer Libelle, Margriet, Donald Duck, VT Wonen en Veronica Magazine – hebben samen meer dan 1 miljoen abonnees. Enkele van de tijdschriften worden ook in België uitgegeven. De papieren tijdschriften kampen met een afkalvend lezersbestand. De betaalde oplage van Libelle bijvoorbeeld is in dertig jaar tijd gezakt van 747.000 naar 257.000 exemplaren. DPG Media zegt dat de tijdschriften niet zullen worden afgebouwd. ‘Vanzelfsprekend zetten we het succes van de gedrukte magazines voort’, aldus een persbericht.

DPG Media ziet vooral toekomst in nu.nl. Die website ‘zal worden gecombineerd met de eigen nieuwsmedia’, aldus het bericht. Het is een antwoord op de groeiende dominantie van Facebook en Google op de markt van digitale advertenties. ‘Het is voor lokale mediabedrijven bijzonder moeilijk geweest hiertegen een vuist te maken. Maar wij geloven dat er ruimte is voor een lokaal alternatief’, aldus DPG Media.

De tijdschriften en de nieuwssite worden verkocht door Sanoma. De Finse uitgever doet zijn volledige Nederlandse tak, inclusief 977 werknemers, over aan DPG Media. Met de opbrengst van de verkoop zal schuld worden afgebouwd. Er wordt een minwaarde van 110 miljoen euro op de verkoop geboekt. Het afstoten van de Nederlandse activiteiten past in een transformatie van het Finse bedrijf, dat zich meer wil toeleggen op educatieve uitgaven en leermiddelen.