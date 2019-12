Vladimir Poetin boos om uitsluiting Rusland van Olympische Spelen: “Dit is politiek gemotiveerd”

De beslissing van het Wereldantidopingagentschap (WADA) om Rusland vier jaar uit te sluiten van Olympische Spelen is “politiek gemotiveerd”. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin verklaard. Volgens hem is de beslissing “in strijd met het olympisch handvest”.

“Het Russisch olympisch comité wordt niets verweten dus dan moet een land kunnen deelnemen onder nationale vlag”, stelde de president op een persconferentie in Parijs. “Elke bestraffing moet individueel zijn en niet collectief.”

“Er zijn verschillende redenen om te geloven dat deze beslissing niet genomen is om de sport zuiver te houden, maar wel om politieke redenen”, aldus Poetin.

WADA maakte maandag bekend dat Rusland vier jaar niet welkom is op belangrijke internationale sportevenementen, waaronder de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, omdat recent duidelijk werd dat de Russen dopingdata hebben gemanipuleerd. Het lijkt echter slechts een kwestie van tijd te zijn vooraleer Rusland officieel beroep aantekent. “We hebben alle redenen om een klacht in te dienen bij het Internationaal Sporttribunaal TAS”, liet de Russische president duidelijk verstaan. “Maar eerst zullen we deze uitspraak van het WADA zorgvuldig bestuderen.”

