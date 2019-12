Politie opent onderzoek na uitbarsting vulkaan, ‘geen overlevenden meer op eiland’

Na de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland, waarbij zeker vijf slachtoffers om het leven zijn gekomen, heeft de politie dinsdag een onderzoek geopend.

De Nieuw-Zeelandse politie is een onderzoek gestart na de vulkaanuitbarsting op White Island. Bij de uitbarsting zijn minstens vijf slachtoffers om het leven gekomen. Zeker acht mensen zijn nog vermist op het eiland. ‘Ik wil benadrukken dat we ervan uit gaan dat er geen overlevenden meer zijn op het eiland’, aldus John Tims van de politie. Er is dus praktisch geen hoop meer dat ze nog in leven zijn.

Aanvankelijk had de politie laten vallen dat er een strafrechtelijk onderzoek zou komen, maar even later werd dat statement gecorrigeerd. ‘Er wordt eerst een onderzoek door een lijkschouwer uitgevoerd. Later volgen ook een gezondheids- en veiligheidsonderzoek.’ Er wordt dus in eerste instantie nog niet onderzocht of de dodelijke of gewonde slachtoffers vermeden hadden kunnen worden.

Foto: AP

Brandwonden

Er worden momenteel 31 mensen behandeld in Nieuw-Zeelandse (en later ook Australische) ziekenhuizen en brandwondencentra. Dokter Pete Watson, verbonden aan het ministerie van Gezondheid, laat weten dat er verwacht wordt dat niet iedereen het overleeft. 27 van de 31 patiënten hebben heel ernstige brandwonden. Minsten 71 procent van hun lichamen zijn verbrand. ‘De meerderheid heeft problemen om in te ademen en er is schade aan de longen’, klinkt het. Meer dan twintig gewonden verkeren in kritieke toestand.

Ook de nationaliteiten van de personen die op het eiland aanwezig waren tijdens de uitbarsting zijn dinsdag vrijgegeven. Het gaat om 24 Australiërs, negen Amerikanen, vijf mensen uit Nieuw-Zeeland, vier Duitsers, twee Britten, twee Chinezen en iemand uit Maleisië. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er volgens mediaberichten ook twee opgeleide gidsen, die de groep maandag begeleidden op het eiland.

Kritiek

De vulkaan van Whakaari (in Maori) of White Island (in Engels), ongeveer vijftig kilometer van de oostkust, is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland. Ondanks de toegenomen activiteit vaarden de voorbije weken verschillende plezierbootjes nog naar het eiland. Ieder jaar bezoeken tienduizend toeristen het eiland.

Een politiewoordvoerder reageerde ook op kritiek op de reddingswerkzaamheden. ‘We geloven absoluut dat iedereen die maandag geëvacueerd kon worden, ook gered is’, zei hij.