Sydney gehuld in dikke rook: luchtkwaliteit zeer slecht

Door de tientallen bosbranden, hoge temperaturen en een gewijzigde windrichting, is de Australische stad Sydney gehuld in een dikke rook.

Bijna 3.000 brandweerlieden strijden momenteel tegen de meer dan 80 bosbranden die woeden in de Australische staat New South Wales, waaronder ook de ‘megabrand’ ten noordwesten van Sydney.

Door de branden is de lucht erg vervuild met roetdeeltjes. Die toxische wolk treft grootstad Sydney al enkele weken, maar nu is de stad ook gehuld in een dikke laag rook. Verwacht wordt dat de rook door de wind zich in de loop van de namiddag naar het zuiden zal verplaatsen, maar helemaal zal hij niet verdwijnen. Ook de gebouwen van de lokale brandweer ten westen van Sydney waren gehuld in rook, waardoor de alarmen afgingen. De gebouwen moesten kort ontruimd worden.

Foto: AFP

De weersvoorspellingen bieden weinig hoop want er worden temperaturen boven de 40 graden verwacht, net als stevige winden en een lage luchtvochtigheid. Die combinatie kan de bosbranden nog aanwakkeren.

Foto: EPA-EFE

De luchtkwaliteit in het westen van Syndey was enkele uren geleden ‘elf keer hoger dan gevaarlijk’. Dat bleek uit het monitoringsysteem van de staat. De toxische lucht heeft vooral een invloed op kwetsbare mensen, zoals ouderen die al kampen met problemen aan de luchtwegen en het hart. Heel wat mensen dragen mondmaskertjes. Volgens The Guardian zijn die op heel wat plaatsen uitverkocht. De krant benadrukt ook dat er een HEPA filter in de maskers aanwezig moet zijn. Anders zijn ze minder effectief.

Voormalig hoofd van de brandweer Greg Mullins vertelde aan AAP dat het mogelijk is dat de brandweermannen ‘bijna niets meer in de tank hebben zitten’, omdat de strijd tegen de bosbranden zo uitzonderlijk lang en intensief is. ‘Iedereen wordt uitgeput, en dan schuilt het gevaar om de hoek’, aldus Mullins.

Foto: AFP

Twee miljoen hectare

De bosbranden in het oosten van Australië woedden al drie maanden. Het land kende dan ook een extreem droog voorjaar en vroege zomerse temperaturen.

Meer dan 700 huizen raakten vernield door de branden en zes mensen kwamen al om. De balans is daarmee veel lager dan in 2009, toen 200 mensen stierven bij bosbranden in Australië, maar de omvang van het vernielde gebied is ongezien. Naar schatting 2 miljoen hectare is al in vlammen opgegaan, een gebied zo groot als de helft van Zwitserland.

Foto: EPA-EFE

De bosbranden bedreigen ook het leefgebied van heel wat dieren, zoals de koala. De deelstaat Queensland heeft zondag beslist om een gebied van ruim een half miljoen hectare vrij te maken voor de koala. Dit schattige buideldiertje heeft het alsmaar moeilijker om te overleven. Zijn habitat verkleinde de voorbije jaren met driekwart door onder meer bebouwing en bosbranden. Daarnaast zijn de dieren ook het slachtoffer van auto-ongevallen, aanvallen van honden of ziektes.

Het Sydney Opera House, gehuld in rook Foto: AP