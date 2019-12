Drie wielrenners genomineerd voor prijs van Sportman van het Jaar, maar welke wereldtopper wint bij de vrouwen?

Sportpress.be heeft dinsdagochtend de drie genomineerden voor de trofeeën van Sportman, Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en Paralympiër van het Jaar bekendgemaakt.

Bij de mannen staan met Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Wout van Aert drie wielrenners in de top drie. Bij de vrouwen wordt het een strijd tussen drie wereldtoppers in verschillende sporttakken: turnster Nina Derwael, basketbalster Emma Meesseman en atlete Nafi Thiam zijn de genomineerden.

De laureaten worden bekendgemaakt op het Sportgala dat op zaterdag 21 december plaatsvindt in Schelle.

De genomineerden:

Sportman: Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Sportvrouw: Nina Derwael, Emma Meesseman en Nafissatou Thiam.

Belofte: Thibau Nys, Nina Sterckx en Yari Verschaeren.

Ploeg: Belgian Tornados (atletiek mannen), Red Lions (hockey mannen) en Rode Duivels (voetbal

mannen).

Coach: Jacques Borlée, Philippe Clement en Shane McLeod.

Paralympiër: Laurens Devos, Peter Genyn en Joachim Gérard.