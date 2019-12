'Democraten zullen aanklacht tegen Trump dinsdag bekendmaken'

Dinsdag zouden de zogenaamde articles of impeachment tegen de Amerikaanse president aan het grote publiek worden onthuld.

Volgens Elliot Engel, de voorzitter van Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden, zullen de artikels op een persconferentie dinsdagochtend worden bekendgemaakt. Dat zei hij tijdens een urenlange vergadering van de Democratische leiders onder wie ook Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

The Washington Post meldt dat het om twee aanklachten zou gaan. Volgens de krant willen de Democraten Trump vervolgen voor machtsmisbruik en voor het hinderen van het Huis van Afgevaardigden.

Hoorzitting van negen uur

In de Justitiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vonden maandag debatten plaats, in een poging van de Democraten om de Republikeinse president wegens machtsmisbruik uit zijn ambt te ontzetten. Die hoorzitting duurde maar liefst negen uur.

Na de bekendmaking van de zogenaamde articles of impeachment moet het voltallige Huis van Afgevaardigden over Trumps impeachment stemmen. Dat gebeurt waarschijnlijk in de derde week van december. In januari verhuist het dossier dan naar de Senaat, waar een echt proces met pleidooien en advocaten zal worden gehouden. Het zijn wel de Republikeinen die daar de meerderheid hebben.