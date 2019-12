Medewerker Boeing voorzag problemen met 737 Max

Een voormalige medewerker van Boeing die waarschuwde voor problemen met de productie van de 737 Max, zal woensdag getuigen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

‘Al mijn interne alarmbellen gaan af. En het spijt me om dit te moeten zeggen, maar voor de eerste keer in mijn leven twijfel ik eraan om mijn familie op een Boeing te zetten.’

Volgens een e-mail die de commissie Transport en Infrastructuur van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ontving, schreef Edward Pierson bovenstaande boodschap aan het management van Boeing. Het bericht dateert van maanden voor de eerste fatale crash met de 737 Max in oktober 2018. Pierson werkte als senior operations manager voor de testvlucht- en evaluatie-eenheid van Boeing.

'Veiligheid boven winst'

Gordon Johndroe, woordvoerder van Boeing, zei maandag dat Boeing Piersons bezorgdheid over de productie van de 737 destijds serieus nam, ‘hoewel de heer Pierson geen specifieke informatie of details over een bepaald defect of kwaliteitstekort meldde’. Johndroe voegde eraan toe dat nadat Pierson op pensioen ging en de kwestie weer opwierp, ‘zijn bezorgdheid opnieuw nauwkeurige opvolging kreeg op de hoogste niveau van het bedrijf’.

Volgens Eric Havian, advocaat van Pierson, is het tegendeel echter waar. Havian verklaarde dat Boeing weigerde gevolg te geven aan de waarschuwingen van zijn cliënt, die dateren van vier maanden vóór de eerste crash. Havian liet intussen weten dat wil Pierson getuigen ‘om ervoor te zorgen dat Boeing winsten niet langer boven veiligheid kan plaatsen’.

Gevallen werkpaard

De 737 Max was een cruciaal toestel voor Boeing. Hij moest het werkpaard bij uitstek worden van luchtvaartmaatschappijen wereldwijd die op zoek zijn naar efficiëntere toestellen om de groei van het passagiers­verkeer, geschat op zo’n 4,5 procent per jaar, aan te kunnen.

Maar in februari van dit jaar crashte een 737 Max van Ethiopian Airlines. 149 mensen vonden de dood. De gelijkenissen met een andere crash, die van een Max van het Indonesische Lion Air in oktober vorig jaar met 189 doden, waren te treffend om toeval te zijn. Daarom zetten luchtvaartautoriteiten één na één het licht op rood. Sindsdien staat het toestel aan de grond.

Pierson getuigt woensdag in een hoorzitting voor de commissie Transport en Infrastructuur van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die behandelt de evaluatie van de 737 Max door de Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit (FAA).