Zelenski en Poetin komen staakt-het-vuren overeen

Tegen het einde van het jaar moeten de strijdende partijen in het oosten van Oekraïne tot een staakt-het-vuren komen. Dat kwamen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski maandag overeen tijdens de Oekraïne-top in Parijs.

‘De partijen verbinden zich tot een volledige en alomvattende uitvoering van het staakt-het-vuren, versterkt door de uitvoering van alle noodzakelijke ondersteunende maatregelen voor het staakt-het-vuren, vóór het einde van het jaar 2019’, klinkt het in een mededeling.

Verder is het de bedoeling dat tegen het einde van het jaar een gevangenenruil plaatsvindt. Zo moet elke geïdentificeerde gevangene vrijgelaten worden. Voorts moeten de troepen zich tegen maart 2020 terugtrekken in drie conflictzones in het oosten van Oekraïne. Tot slot zullen er nieuwe grensovergangen komen tussen het gebied van de overheid en dat van de rebellen.

De Oekraïne-top moest de vredesonderhandelingen reanimeren, in de hoop om eindelijk tot een oplossing te komen voor het conflict in het oosten van Oekraïne, aan de grens met Rusland. Daar staan het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen tegenover elkaar. Het conflict sleept intussen vijf jaar aan.

De ontmoeting tussen Poetin en Zelenski vond plaats in Frankrijk, met bemiddeling van de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is geleden van 2016 dat een Russische en Oekraïense president elkaar nog spraken. Vooraf hadden beide presidenten nog gesprekken met Macron en Merkel. De ontmoeting tussen hen zelf duurde tien tot vijftien minuten, laat een bron binnen het Elysée weten

Niet alle belofte geloven

Volodimir Zelenski, die dit jaar president van Oekraïne werd, had zich als doel gesteld om het conflict te beëindigen. Hij ziet de top als de start van de deblokkering van het conflict, maar hij waarschuwt wel dat de Oekraïense bevolking het recht heeft om niet alle beloftes te geloven. Alleen 'echte feiten zullen bevestigen wat er gezegd is', klonk het. Hij wees erop dat vorige staakt-het-vurens in de Donbass-regio verschillende keren werden geschonden.

De Russische president Vladimir Poetin toonde zich tevreden. ‘Ja, ik ben blij’, reageerde hij na afloop kort in een video die via Twitter werd verspreid.

'Stilstand overwonnen'

Ook de Duitse bondskanselier reageerde tevreden na de ontmoeting. ‘We hebben vandaag de periode van stilstand overwonnen’, klonk het. Volgens Merkel bevat het akkoord een aantal ‘realistische zaken’. ‘We gaan op deze weg verder werken.’

De Franse president Emmanuel Macron liet nog weten dat er binnen vier maanden opnieuw een ontmoeting zal plaatsvinden.