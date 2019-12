Lichtinstallatie bezwijkt in Brugge onder felle rukwinden

Het stormweer van maandag heeft lelijk huisgehouden in Brugge. Naast enkele schadegevallen in de stad liep ook een gloednieuwe lichtinstallatie van het lichtparcours Wintergloed onherstelbare schade op.

Door hevige rukwinden was er op verschillende plaatsen schade in Brugge. De grootste schade werd aangericht aan een lichtinstallatie langs het lichtparcours van Wintergloed.

In de fontein in het Koning Albert 1-park werd het werk volledig vernield door de rukwinden. De installatie was nochtans gekeurd en zou bestand moeten zijn tegen de hevige wind.

Het Genkse bureau Painting with Light, dat het lichtconcept uittekende en ook installeerde, haalde de installatie uiteindelijk uit het water. Painting with Light kijkt zo snel mogelijk voor een alternatieve invulling.

Voor de rest bleef de schade in Brugge beperkt. ‘In de Galbertuslaan kwam een stelling los en in het Waggelwaterpark viel een boom om. Verder bleef de schade beperkt tot kleinere zaken’, aldus Lien Depoorter van de lokale politie Brugge.