Man achter ‘Ice Bucket Challenge’ overleden

Pete Frates, wiens strijd tegen de spierziekte ALS de ‘Ice Bucket Challenge’ heeft geïnspireerd, is overleden. Hij werd 34 jaar.

De voormalige baseballspeler is in zijn woning in het bijzijn van zijn familie overleden. Zeven jaar geleden, in 2012, kreeg hij te horen dat hij ALS had. Hij was toen 27 jaar.

Zijn strijd tegen de ongeneeslijke ziekte vormde mee de inspiratie van de Ice Bucket Challenge. Nadat hij in 2014 bij de actie betrokken was geraakt, ging ze in geen tijd viraal.

Het opzet was even simpel als geniaal. Duizenden mensen goten een emmer ijskoud water over het hoofd en postten de beelden ervan op sociale media. Wie dat deed, mocht iemand anders uitdagen. Heb je er geen zin in, dan moest je geld doneren. Zo wilden de initiatiefnemers geld bijeenbrengen voor onderzoek naar ALS.

Frates hielp om de aandacht te trekken van beroemdheden voor de actie, onder anderen van Lady Gaga, Barack Obama, George W. Bush en Tom Brady. De video’s zijn miljoenen keren bekeken.

De Ice Bucket Challenge was zeer succesvol. Ze bracht meer dan 220 miljoen dollar op.