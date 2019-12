De Amerikaanse krant The Washington Post heeft documenten over de oorlog in Afghanistan vrijgegeven die aantonen dat de Amerikaanse bevolking misleid werd over het conflict.

Interviews met insiders die de krant in handen kreeg, schetsen een vernietigend beeld van de oorlog in Afghanistan. ‘Amerikaanse functionarissen zeiden constant dat ze vooruitgang boekten’, schrijft The Washington Post. ‘Dat deden ze niet, en ze wisten het.’

Na de aanslagen van 9/11 in 2001 behaalde de VS een snelle overwinning op de taliban en Al Qaeda in Afghanistan. Daarna werd de missie van heropbouw chaotisch en onduidelijk. De Amerikaanse strategie werd door militairen op het terrein in vraag gesteld, terwijl hoge functionarissen publiekelijk bijna altijd zeiden dat ze vooruitgang boekten.

Juridische strijd

The Washington Post kreeg de documenten van de Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (Sigar) in handen na een juridische strijd op basis van de Freedom of Information Act.

Sigar houdt sinds 2008 toezicht op de oorlog in Afghanistan. Met audits legde de waakhond al pijnpunten van de oorlog bloot, en welke lessen ze daaruit konden trekken. Die zijn in vaak technische rapporten al openbaar gemaakt. De nieuwe documenten tonen aan hoe rechtstreekse betrokkenen over de oorlog dachten.

Manipulatie

Een van de geïnterviewden - een ‘medewerker van de National Security Council’ - zei dat ambtenaren de cijfers en statistieken systematisch opsmukten om het publiek ervan te overtuigen dat de VS de oorlog won. Hij is niet de enige die van manipulatie spreekt.

Ook zou de Amerikaanse regering een oogje hebben toegeknepen bij de wijdverspreide corruptie in de Afghaanse overheid, waarbij veel Amerikaanse geld ongestraft is verdwenen.

‘We hadden geen fundamenteel besef van Afghanistan, we wisten niet wat we deden’, zei een generaal op rust die voor de regeringen van George W. Bush en Barack Obama Afghanistan opvolgde in 2015. ‘Wat wilden we bereiken?’

Kost

Sinds 2001 zijn meer dan 2.200 Amerikaanse soldaten omgekomen in Afghanistan. Meer dan 50.000 Afghaanse soldaten en tienduizenden Afghaanse burgers zijn omgekomen. De oorlog heeft de VS al meer dan een biljoen dollar gekost.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de VS in Afghanistan blijft ‘tot we een akkoord (met de taliban, red.) hebben, of we een totale overwinning behalen, en ze willen heel graag een deal’.

Wel wil Trump het aantal Amerikaanse militairen in het land van 12.000 tot 13.000 terugbrengen naar 8.600.

Pentagon papers

De documenten over Afghanistan doen denken aan de Pentagon Papers, een geheim rapport over de Vietnamoorlog dat in 1971 gelekt werd. Daaruit bleek dat de Amerikaanse overheid de publieke opinie jarenlang had misleid over de oorlog in Vietnam.