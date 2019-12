Max Verstappen is ervan overtuigd dat Red Bull volgend jaar een serieuze titelkandidaat zal zijn maar hij beseft dat ze dan van bij het begin van het seizoen meteen bij de les moeten zijn.

Ook afgelopen seizoen was Red Bull in de voorste gelederen terug te vinden maar ondanks de drie overwinningen van Max Verstappen waren ze nooit echt een titelkandidaat.

"Het pakket was dit jaar in het begin een beetje een worsteling", zei de Nederlander tijdens de FIA-prijsuitreiking van afgelopen vrijdag in Parijs.

"We konden niet echt vechten voor overwinningen. Podiums waren ook vrij moeilijk, het ging er dus om zo consistent mogelijk te zijn."

"We hopen dat we volgend jaar competitiever kunnen zijn. We weten dat we vanaf het begin competitief moeten zijn en we willen kunnen vechten voor de titel.

"Dus daar zetten we al onze inspanningen op in. Het wordt niet gemakkelijk, maar we gaan ervoor. We gaan al het mogelijke proberen."

"Ze hebben in het verleden laten zien dat ze het kunnen, dus het is niet alleen maar wishful thinking."

Het contract van Verstappen bij Red Bull loopt eind volgend seizoen af maar naar alle verwachting zal hij wel vroeg weten waar zijn toekomst ligt vanaf 2021. Toch wil de jonge Nederlander niet overhaast te werk gaan.

"Om eerlijk te zijn, ik denk er niet echt veel over na," zei hij. "Ik weet dat er na volgend jaar natuurlijk nog andere mogelijkheden zijn."

"Ik heb nog een jaar een contract. Maar ik denk dat het belangrijker is dat we gewoon zien wat er in het begin van het seizoen gebeurt. En dan zullen we vanaf daar verder zien wat er gebeurt."

