Yeet, hayek, bruh! U begrijpt wat we bedoelen

De VRT heeft de shortlist bekendgemaakt voor het kinder- en tienerwoord van het jaar.

In navolging van de verkiezing van het Woord van het Jaar (een initiatief van Van Dale) gaat de VRT-jeugdzender Ketnet voor de negende keer op zoek naar het Kinderwoord van het Jaar. Sinds 2012 werkt Ketnet daarvoor samen met Van Dale. Nieuw dit jaar is dat er voor het eerst ook een Tienerwoord gekozen wordt.

Nominaties tienerwoord:

Hayek: overdreven

Bijvoorbeeld: ‘Jij hebt tot 3u ’s nachts zitten gamen. Hayek’

Yeet: joepie!

Bijvoorbeeld: 'Morgen geen school. Yeet.'

Skeer: armoedig

Bijvoorbeeld: ‘Mijn geld is op: skeere tijden’

OK boomer: om te verwijzen naar oudere generatie die jongeren niet begrijpt. Bijvoorbeeld: ‘In mijn tijd moest je naar de bib om info te zoeken’. Antwoord: ok boomer

Nominaties kinderwoord:

Tingles: tintelingen. Bijvoorbeeld 'Als je haar hoort zingen, krijg je gegarandeerd kippenvel of tingles.'

Karma: alles wat we doen, denken of zeggen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug. Bijvoorbeeld: Iemand lacht een klasgenoot uit in de klas, even later stapt hij buiten en valt hij over een bananenschil. Diegene die uitgelachen werd, zegt: 'karma!'.

Bruh: 'gast' of 'kerel'. Bijvoorbeeld 'Meen je dat nu, bruh?'

Sksksk: drukt een lach uit, zowel positief als ironisch. Bijvoorbeeld: 'Sksksk! Wat je daar zegt, is echt belachelijk!' (Geldt een beetje als het nieuwe LOL)

Scrunchie: felgekleurd elastiekje in stof, voor in het haar, maar veel meisjes dragen ze ook rond de arm.