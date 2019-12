Maurizio Cattelan hing een banaan met plakband aan de muur van een museum. Meteen werd het kunst. Een andere kunstenaar at de banaan op en het was ook weer kunst. Volgt u nog?

De mooiste krantenkop over de muur-banaan van 120.000 dollar stond vrijdag op de voorpagina van The New York Post: ‘BANANAS! Art world gone mad’.

De exorbitante vraagprijs voor een echte ...